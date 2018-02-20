Начался суд по делу о беспорядках на Депутатской. Следующее заседание назначено на 10 апреля

16:26 | 21.02.2018

В Свердловском облсуде началось рассмотрение дела о массовых беспорядках на улице Депутатской в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба суда, 21 февраля началось судебное следствие, государственный обвинитель огласила обвинительное заключение, суд определил порядок разбирательства. Следующее заседание назначено на 10 апреля, на нем планируется допрос потерпевших.



Напомним, дело организатора массовых беспорядков Руслана Оглы рассматривалось в особом порядке, в связи с заключением досудебного соглашения. 21 февраля на скамье подсудимых оказалась основная масса участников беспорядков со стороны «цыгана Димы». Их оппоненты уже были осуждены (Шишов признал вину в хранении боеприпасов).



Фото: 66.ru