Возле «Таганского ряда» снесут нелегальную застройку

16:14 | 21.02.2018

Администрация Екатеринбурга выпустила постановление о сносе нелегального киоска и лотков возле рынка «Таганский ряд», пишет официальный портал города.



Речь идет о киоске площадью 8 кв. м на Билимбаевской, 5/1, и 157 метрах лотков в Теплоходном проезде.



По словам председателя Комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга Елены Чернышевой, на территории города Екатеринбурга предусмотрено размещение 2645 нестационарных объектов на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том числе 292 нестационарных сезонных объектов. Все остальные киоски и лотки являются незаконными.



Фото: gazeta.ru