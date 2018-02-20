Ural Music Night вошла в Национальный календарь событий

15:50 | 21.02.2018

«Национальный календарь событий»: EventsInRussia.com включил «Уральскую ночь музыки» в TOP лучших событийных проектов России и присвоил ему статус «Национального события 2018», сообщает пресс-служба UMN.



Национальный календарь событий EventsInRussia.com — федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства культуры в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России». Мероприятия, признанные «национальными», получают активную информационную и PR-поддержку в рамках проекта в течение всего года.



— «Уральская ночь музыки» становится круглогодичным проектом, вокруг которого собираются музыканты, композиторы, организаторы концертов, — отмечает координатор фестиваля Наталия Шмелькова. — Ural Music School, Ural Music University — это новые форматы обучения музыкантов, которые мы реализуем для желающих проявить себя через музыку. А 1 марта начинается активная подготовка волонтеров для работы на фестивале, их научат эффективному общению не только на русском языке, покажут, как организовать работу музыкальной площадки, как красиво рассказать о событии с помощью фото, видеосъемки и работы в социальных сетях.



Фото: egregor1.ru