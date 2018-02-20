УГМК: Башня будет уничтожена в любом случае. Обратного пути нет

15:08 | 21.02.2018

Начальник управления перспективных проектов УГМК-Холдинга Данил Крицкий расставил в прямом эфире радио «Комсомольская правда» все точки над «i» по вопросу о сносе недостроенной телебашни в Екатеринбурге.



«Башня будет уничтожена в любом случае, — категорично заявил Данил Крицкий. — Многие слышали хлопки, доносившиеся изнутри башни две недели назад. Это был тест того вещества, которым будет произведен снос. Обратного пути нет, подготовка проведена. Осталось доработать детали и произвести демонтаж. Никакие митинги брошенный объект не спасут».



Фото: ekaterinburg.bezformata.ru