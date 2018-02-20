68 свердловских семей получат «квартирные» субсидии

14:46 | 21.02.2018

Свердловский фонд жилищного строительства начал выдавать многодетным семьям свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий. В ближайшее время документы получат 68 семей, пишет официальный портал региона.



Размер выплаты зависит от количества членов семьи и стоимости одного квадратного метра в конкретном муниципалитете. Семья с тремя детьми получает социальную выплату в размере 30 % от расчетной стоимости жилья. У кого четверо детей — 40 %, пять и более — 50 %. Всего в этом году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 107,8 миллиона рублей. Родители тройняшек могут получить деньги вне очереди. Им также предоставляется 50 % от расчетной стоимости жилья.



Субсидия предоставляется в порядке очередности многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2014 года.



Фото: blogspot.com