Сотрудница Ростехнадзора попала на скамью подсудимых в Кировграде

14:19 | 21.02.2018

В Кировградский горсуд поступило дело против сотрудницы Нижнетагильского отдела Ростехнадзора. Ее обвиняют в вымогательстве взятки с агрофирмы под угрозой приостановки деятельности.



Чиновница провела плановую проверку на производственных площадках «Красноуральская» и «Кировградская», выявила нарушения энергетической безопасности. Это могло послужить основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности юрлица. По версии следствия, сотрудница Ростехнадзора предложила руководству фирмы «решить вопрос» взяткой. 12 декабря бизнесмен передал ей 200 тысяч рублей.



Женщину обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере). Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.



Фото: pikabu.ru