Участок улицы Горького напротив «косого дома» в Екатеринбурге закроют на 10 дней

13:55 | 21.02.2018

С 26 февраля по 6 марта коммунальщики перекроют движение автотранспорта на улице Горького, напротив «косого дома». Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, это связано с прокладкой канализации.



«Строителям предписано согласовать место для отвала отработанного грунта и восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ», — указано в сообщении. Для автомобилистов будут указаны пути объезда по соседним улицам.



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