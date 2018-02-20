Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


13:33 | 21.02.2018

В этом году в Свердловской области появится 20 «бережливых поликлиник»

К использованию «бережливых» технологий в текущем году приступят 20 свердловских больниц, заявил губернатор области Евгений Куйвашев, выступая 21 февраля на медицинском форуме «Пятилетка развития — пятилетка добрых дел» в Первоуральске. В Западном управленческом округе появится шесть «бережливых поликлиник».

Евгений Куйвашев отметил, что сотрудники службы скорой помощи — это «люди с золотыми руками, которые творят настоящие чудеса». Пользуясь случаем, он наградил почетными грамотами губернатора нескольких работников скорой. Среди них — первоуральская бригада скорой в составе Натальи Федуловой, Варвары Шавровой и Владислава Рощупкина, которые в прошлом году смогли запустить остановившееся сердце работника одного из предприятий города.

Фото: dizidea.ru

© «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:00 | 21.02.2018
Неизвестные избили и ограбили помощника депутата Законодательного Собрания

19:51 | 21.02.2018
На развитие Первоуральска потратят около 85 миллиардов рублей

18:58 | 21.02.2018
Два екатеринбургских объекта получат новые названия

18:46 | 21.02.2018
В Правила землепользования и застройки города Перми подготовлены очередные изменения

18:36 | 21.02.2018
В центре Перми планируется отремонтировать фасады домов

18:30 | 21.02.2018
Депутат Пермской гордумы Алексей Грибанов в рамках TED-конференции «Мой выбор» встретился с молодежью

18:22 | 21.02.2018
В Пермском крае откроют 7 межрайонных онкоцентров

17:41 | 21.02.2018
Анатолий Литовченко: «Послание губернатора мобилизует власть и объединяет людей»

17:23 | 21.02.2018
Дело блогера Колясникова перевели из Карелии в Екатеринбург

17:22 | 21.02.2018
Житель Зауралья зарубил топором своего будущего тестя из мести

16:58 | 21.02.2018
Прокуратура обязала МУП в Тугулыме выплатить долги по зарплатам

16:47 | 21.02.2018
В этом году в Перми будет демонтировано около 300 незаконных объектов

16:26 | 21.02.2018
Начался суд по делу о беспорядках на Депутатской. Следующее заседание назначено на 10 апреля

16:20 | 21.02.2018
В Перми открылся II Молодежный форум Пермского края

16:16 | 21.02.2018
Курганская область увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья

16:14 | 21.02.2018
Возле «Таганского ряда» снесут нелегальную застройку

15:50 | 21.02.2018
Ural Music Night вошла в Национальный календарь событий

15:26 | 21.02.2018
В центре Перми ликвидирована свалка мусора

15:08 | 21.02.2018
УГМК: Башня будет уничтожена в любом случае. Обратного пути нет

15:00 | 21.02.2018
На несколько дней в Перми изменится режим работы пунктов пополнения и выдачи проездных

14:51 | 21.02.2018
Депутат гордумы занял пост заместителя сити-менеджера Кургана

14:47 | 21.02.2018
Житель Прикамья спрятался от приставов в гараже

14:46 | 21.02.2018
68 свердловских семей получат «квартирные» субсидии

14:19 | 21.02.2018
Сотрудница Ростехнадзора попала на скамью подсудимых в Кировграде

14:06 | 21.02.2018
В Екатеринбурге осуждена банда банковских мошенников

13:55 | 21.02.2018
Участок улицы Горького напротив «косого дома» в Екатеринбурге закроют на 10 дней

13:33 | 21.02.2018
В этом году в Свердловской области появится 20 «бережливых поликлиник»

12:59 | 21.02.2018
ЖК «Оптимист» в Первоуральске будет достраивать САИЖК

12:58 | 21.02.2018
Уральские школьники приняли участие в эстафете, посвященной Дню защитника Отечества

12:37 | 21.02.2018
В 2017 году на Урале работало 112 тысяч волонтеров

12:27 | 21.02.2018
Горнолыжный комплекс «Губаха» приглашает всех поучаствовать в гонках на лопатах

12:26 | 21.02.2018
Инвалид получил квартиру в Екатеринбурге через суд

12:23 | 21.02.2018
Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в контрабанде марихуаны

12:02 | 21.02.2018
Рейдерский захват транспортной компании ГК «Деловые линии» не удался

11:50 | 21.02.2018
Составлен антирейтинг 10 УК-неплательщиков, накопивших треть общей задолженности всех «управляшек» Прикамья

11:47 | 21.02.2018
В Талице чиновника оштрафовали на 20 тысяч за растрату 897 тысяч рублей

11:13 | 21.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 февраля 2018 года

11:09 | 21.02.2018
Кольцово открывает авиасообщение с Краснодаром

11:07 | 21.02.2018
В Ревде установили мемориальную доску погибшему в Чечне в 2001 году Андрею Козырину

10:58 | 21.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 20 февраля 2018 года

10:51 | 21.02.2018
Общественники выявили 13 нелегальных билбордов с кандидатом Грудининым в Екатеринбурге

10:11 | 21.02.2018
В Екатеринбурге ОБОП с бойцами Росгвардии задержали мошенников-автостраховщиков. Лидером группы был представитель традиционного «воровского» движения

комментариев: 1

09:39 | 21.02.2018
Топ-модель из Екатеринбурга София Никитчук присоединилась к «команде Путина»

09:27 | 21.02.2018
«Уралкалий» — в числе лидеров по индексам устойчивого развития, ответственности и открытости

09:26 | 21.02.2018
Предпринимателя из Красноуфимска будут судить за торговлю контрафактной обувью

09:10 | 21.02.2018
Жители четырех домов на Уралмаше остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

20.02.2018

23:20 | 20.02.2018
ХК «Автомобилист» одержал победу над «Югрой» в матче Кубка УГМК

23:19 | 20.02.2018
Мэрия Екатеринбурга не оставляет «гряземесов» в покое. Власти ищут способы наказать за парковку на газонах

23:14 | 20.02.2018
Мэрия Алапаевска отказалась от покупки «Тойоты-Камри»

23:08 | 20.02.2018
За убийство двоих людей и незаконный оборот оружия свердловчанину грозит пожизненное заключение


Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 


 