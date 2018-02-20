В этом году в Свердловской области появится 20 «бережливых поликлиник»

13:33 | 21.02.2018

К использованию «бережливых» технологий в текущем году приступят 20 свердловских больниц, заявил губернатор области Евгений Куйвашев, выступая 21 февраля на медицинском форуме «Пятилетка развития — пятилетка добрых дел» в Первоуральске. В Западном управленческом округе появится шесть «бережливых поликлиник».



Евгений Куйвашев отметил, что сотрудники службы скорой помощи — это «люди с золотыми руками, которые творят настоящие чудеса». Пользуясь случаем, он наградил почетными грамотами губернатора нескольких работников скорой. Среди них — первоуральская бригада скорой в составе Натальи Федуловой, Варвары Шавровой и Владислава Рощупкина, которые в прошлом году смогли запустить остановившееся сердце работника одного из предприятий города.



Фото: dizidea.ru