ЖК «Оптимист» в Первоуральске будет достраивать САИЖК

12:59 | 21.02.2018

Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) получило разрешение на строительство, необходимое для завершения ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Как сообщает официальный портал региона, на строительной площадке начаты работы.



Дом начали строить еще в 2015 году, уже на следующий год застройщик «заморозил» стройку. Было возведено всего 20%.



Свердловским правительством была разработана схема, позволяющая завершить строительство объекта в третьем квартале 2019 года. При этом количество квартир останется прежним, не будут сокращены и их площади. Кроме того, первоуральцам, внесшим полную сумму по договорам долевого участия, не придется доплачивать.



Фото: gorodskievesti.ru