Уральские школьники приняли участие в эстафете, посвященной Дню защитника Отечества

Накануне на базе свердловского ОМОН состоялась ежегодная традиционная военизированная эстафета Росгвардии, посвященная Дню защитника Отечества, среди учащихся школ города Екатеринбурга. Участники эстафеты в бронежилетах собирали на время автомат Калашникова (к слову, чтобы получить оценку «отлично», срочник должен уложиться в 27 секунд — школьники справились за 30), помогали раненым, под свистом пуль преодолевали препятствия и при помощи саперной лопатки на импровизированном минном поле искали и извлекали опасный предмет.«Не первый раз уже, когда мы после проведения эстафеты проводим индивидуальные беседы с теми ребятами, которые принимали участие в эстафете, конкретно — из 48-й школы Екатеринбурга. В дальнейшем они проходили и проходят службу в нашем подразделении», — рассказал заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области Виктор Мельков.В этом году эстафета стала уже 11-й по счету. Победителями стали воспитанники Детского дома № 7. Второе место заняла команда Юнгвардии школы № 48. Ученики из школы № 48, которая с начала основания (20 лет) патронируется ОМОН, ранее неоднократно выигрывали эстафету.По словам директора школы № 48 Пичугиной Ларисы Борисовны, после эстафеты школьники по приглашению администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга помогали в мероприятии с участием ветеранов и дежурили на празднике военно-патриотической песни, а сегодня едут на сборы Юнармии в Москву.