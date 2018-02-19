ХК «Автомобилист» одержал победу над «Югрой» в матче Кубка УГМК

23:20 | 20.02.2018

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над ханты-мансийской «Югрой» в матче Кубка УГМК по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Екатеринбурга.



«Авторами» голов из команды «Автомобилист» стали Анатолий Голышев, забивший сразу две шайбы, Андрей Обидин и Степан Хрипунов. У «Югры» отличились Погоришный, Шен и Комаристый.



Напомним, что следующий матч состоится уже завтра – «Автомобилист» сыграет со столичным «Спартаком».



Фото: hc-avto.ru