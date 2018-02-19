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Рубрика: Новости дня


23:19 | 20.02.2018

Мэрия Екатеринбурга не оставляет «гряземесов» в покое. Власти ищут способы наказать за парковку на газонах

Мэрия Екатеринбурга придумала новый способ, как запретить парковку на газонах, не превышая полномочий. Администрация внесла в Гордуму проект поправок в правила содержания зеленых насаждений. В частности, предлагается новая формулировка для запрета движения машин в «зеленых зонах». Документ обсуждали во вторник, 20 февраля, в рамках профильной комиссии в Гордуме, передает корреспондент «Вечерних ведомостей».

Парковка на газонах и наказание для «гряземесов» уже второй год являются одной из самых обсуждаемых тем в Екатеринбурге. Власти пытаются найти управу на тех, кто оставляет автомобили на благоустроенных территориях, но не могут. В судах нормы законов, регламентирующих наказание за заезд на газоны, отменяют. Так, ответственность автовладельцев была предусмотрена законом об административных правонарушениях Свердловской области. В 2016 году соответствующий пункт документа отменили с аргументами о том, что за парковкой следит ГИБДД. Заксобрание Свердловской области доработало закон, поправки вступили в силу в конце 2017 года. Однако работали недолго. Буквально на днях, 16 февраля, суд снова признал нормы некорректными. Поводом для отмены снова стало пересечение с КоАП и размытые формулировки «объектов благоустройства», то есть газонов. Решение еще не вступило в силу.

Новые предложения мэрии Екатеринбурга озвучила глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Вместо запрета парковки в зоне зеленых насаждений она предлагает запретить «уничтожать зеленые насаждения, в том числе с помощью автотранспорта». Пока неясно, как будет работать эта норма, и кто все-таки будет следить за ее исполнением – квартальные, Роспотребнадзор, Росприроднадзор или другие ведомства.

Как пояснил депутат Гордумы, член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, Григорий Вихарев, поправки в правила содержания зеленых насаждений еще не приняты, они будут вынесены на ближайшее заседание городской Думы.

Мэрия Екатеринбурга не оставляет «гряземесов» в покое. Власти ищут способы наказать за парковку на газонах Депутат Гордумы Григорий Вихарев


«Возможно, снова придется доработать областной закон об административных правонарушениях, чтобы назначить ответственность за «уничтожение» насаждений. Для меня важно урегулировать вопрос, я за цивилизованную парковку и поддержу ужесточение правил. Но нужно параллельно заниматься и обустройством стоянок в городе, чтобы у людей была альтернатива», - сказал народный избранник.

Фото – пресс-служба городской думы Екатеринбурга, newslab.ru

© «Вечерние Ведомости»



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