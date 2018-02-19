«Радио СК» прекратило свое вещание в Екатеринбурге

21:04 | 20.02.2018

Радиостанция «Радио СК» прекратила свое вещание в Екатеринбурге после 16 лет работы в эфире. О закрытии радиостанции сообщил ее программный директор Андрей Недосеков.



«Теперь уже официально. Радио СК в Екатеринбурге больше нет. Вещание прекращено», - написал Недосеков на своей странице в Facebook. Однако в конце сообщения добавил: «Еще услышимся».



Напомним, «Радио СК» работало на чистоте 90.2 FM и транслировало в эфир преимущественно электронную музыку для молодой аудитории. Информация о закрытии радиостанции также была опубликована на ее официальном сайте.



Фото: news2world.net