На трамвайных путях по улице 8 Марта в Екатеринбурге сбили человека

20:40 | 20.02.2018

Сегодня вечером в Екатеринбурге на трамвайных путях по улице 8 Марта между Декабристов и Большакова автомобиль сбил человека.



По информации очевидцев, некоторое время пострадавший лежал на месте происшествия и был во что-то завернут. Точные обстоятельства ДТП пока неизвестны.



Добавим, что трамвайное движение в сторону Ботаники было приостановлено.



Фото: itd3.mycdn.me