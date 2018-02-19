Заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 презентовали в Фиджи

20:11 | 20.02.2018

Делегация Заявочного комитета ЭКСПО-2025 во главе с генеральным директором Светланой Сагайдак посетила Республику Фиджи с презентацией российской заявки на право проведения Всемирной выставки в Екатеринбурге. Презентацию уральской столицы высоко оценили в столице Фиджи — Суве.



По словам первого заместителя министра иностранных дел Фиджи Иоане Наивалуруа, заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 значит многое не только для уральской столицы, но и для Фиджи, так как эта страна заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Россией. «На ЭКСПО-2025 будут представлены последние достижения и технологии в области возобновляемой энергетики и адаптации к последствиям изменения климата. Данные составляющие темы будущей Всемирной выставки полностью соответствуют приоритетам Фиджи и стоящим перед нашим правительством задачам», — отметил он.



Согласно рейтингу авторитетной исследовательской компании WIN Gallup, остров Фиджи дважды был признан самым счастливым государством в мире. «Лозунг нашей заявки — «Технологии для счастья», поэтому нам особенно интересно узнать, каким видят свое будущее и будущее своих детей самые счастливые люди на Земле, какие инструментарии, по их мнению, позволят им жить еще комфортнее, еще лучше», — подчеркнула глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.



Фото: пресс-служба АНО «Заявочный комитет ЭКСПО 2025»