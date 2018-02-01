На восстановление пострадавшего от взрыва дома в Пионерском микрорайоне уйдет свыше 2 млн рублей

Руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.



В доме на Пионеров, 3, в Екатеринбурге, где произошел взрыв двух баллонов с газом, сегодня приступили к ремонту в подъезде и разрушенной секции, сообщают в УК «Урал-СТ». Общая сумма ущерба, по итогам проведенных независимых экспертиз мест общего пользования, лифтовой шахты и лифтового оборудования, составила 2 млн 806 тысяч рублей.«Ремонтные работы в местах общего пользования обойдутся управляющей компании в 641 тысячу рублей. Подрядчикам предстоит восстановить разрушенные стены двух поврежденных взрывом квартир, заменить электрику в пострадавшей секции, покрасить стены и побелить потолки. Еще 2 млн 165 тысяч рублей необходимо потратить на восстановление кладки в шахте лифта между первым и третьим этажами, а также приобретение и пуск нового лифтового оборудования», — рассказывает руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.Сегодня сотрудники управляющей компании приступили к восстановлению секции и косметическому ремонту в подъезде. На это уйдет порядка 10 дней. Вопрос с ремонтом лифтовой шахты и пуском нового лифта пока остается нерешенным.«Нужно понимать, что на счете дома нет таких средств, самостоятельно жителям не осилить траты. Управляющая компания принимает ряд мер для помощи жильцам в решении данного вопроса», — добавляет руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.