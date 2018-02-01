Начальника почтового отделения поселка Павда будут судить за нарушение тайны переписки

17:46 | 20.02.2018

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» в отношении начальника почтового отделения поселка Павда Новолялинского района Свердловской области.



Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в правоохранительные органы обратилась женщина, которая обнаружила на письме следы вскрытия.



Прокурорская проверка установила, что в декабре 2017 года начальник почтового отделения из любопытства распечатала и прочитала данное письмо.



Отметим, что за данное правонарушение предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.





Фото: izhevskinfo.ru