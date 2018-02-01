Прокуратура подала апелляцию на решение Белоярского райсуда по делу Сергея Прохоренко

17:25 | 20.02.2018

Прокуратура не согласилась с решением председателя Белоярского районного суда Елены Самариной о возвращении уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ Сергея Прохоренко обратно в надзорное ведомство. Как стало известно veved.ru, Белоярская межрайонная прокуратура подала апелляционное представление на данное решение в Свердловской областной суд. Дата рассмотрения жалобы еще не определена. Данную информацию подтвердили корреспонденту издания в пресс-службе райсуда.



Напомним, что 6 февраля Елена Самарина приняла решение вернуть материалы уголовного дела в прокуратуру, посчитав, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса. Сергей Прохоренко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.



18 декабря Свердловский областной суд отменил приговор Белоярского районного суда от 5 июня 2017 года, согласно которому Прохоренко был признан виновным в получении взятки и ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей. Уголовное дело было отправлено повторно в Белоярский районный суд на рассмотрение другим составом суда. Сергей Прохоренко освобожден из-под стражи, он находится под подпиской о невыезде.



Сам Сергей Прохоренко свою вину в получении взятки не признает, а также указывает на противоречия в показаниях некоторых свидетелей и на нарушения при возбуждении уголовного дела.