В районе аэропорта Кольцово проводятся совместные учения силовиков

Сегодня в Екатеринбурге, в районе аэропорта Кольцово, можно было увидеть большое количество сотрудников полиции и спецтехники. Однако ничего криминального и опасного не происходит, поспешил заверить глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.«В данном микрорайоне органы внутренних дел совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии проводят плановые двухдневные учения, в рамках которых отрабатываются навыки взаимодействия при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе по задержанию вооруженных преступников и пресечению групповых нарушений общественного порядка. Прошу с пониманием относиться к деятельности силовиков. Тренировка не является препятствием для нормального функционирования воздушной гавани», — прокомментировал полковник Горелых.