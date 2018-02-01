На Урале прокуратура заблокировала сайт, торговавший дипломами и аттестатами

15:26 | 20.02.2018

Прокуратура Пригородного района через суд заблокировала сайт, который предлагал иностранным гражданам приобрести сертификаты владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ без прохождения тестирования. Также на интернет-ресурсе продавались дипломы, школьные аттестаты и другие документы.



«На страницах интернет-ресурса содержались цены за предлагаемые к продаже документы и указаны способы их доставки. При этом вход на данные интернет-страницы являлся свободным, регистрация пользователей для доступа к ним не требовалась, ознакомиться с содержанием страниц и заказать вышеуказанные документы мог любой интернет-пользователь», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.





Фото: sadsha.ru