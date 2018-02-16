Губернатор Свердловской области назначил Тунгусова наставником молодых активистов

22:12 | 19.02.2018

Сегодня около 30 молодых активистов ОНФ пришли на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить совместную работу над особо значимыми проектами города.



Молодые активисты выразили потребность в поддержке наставников и стажировках в государственных и муниципальных органах власти. Они считают, что данная поддержка предоставит возможность молодым людям реализовать себя. Губернатор сразу сказал, что в качестве наставников они могут рассчитывать на помощь Михаила Волкова - главы областного минстроя, и Владимира Тунгусова - первого вице-губернатора. Кроме того, Куйвашев дал обещание, что позаботится об организации стажировок.



Фото: nakanune.ru