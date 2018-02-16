Рубрика: Новости дня
22:12 | 19.02.2018
Губернатор Свердловской области назначил Тунгусова наставником молодых активистов
Молодые активисты выразили потребность в поддержке наставников и стажировках в государственных и муниципальных органах власти. Они считают, что данная поддержка предоставит возможность молодым людям реализовать себя. Губернатор сразу сказал, что в качестве наставников они могут рассчитывать на помощь Михаила Волкова - главы областного минстроя, и Владимира Тунгусова - первого вице-губернатора. Кроме того, Куйвашев дал обещание, что позаботится об организации стажировок.
Фото: nakanune.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
19.02.2018
20:02 | 19.02.2018
В Екатеринбурге мужчину, скрывавшегося от наказания, осудили за драку десятилетней давности
19:34 | 19.02.2018
Пропавшая на Уралмаше мать двоих детей вернулась домой
18:57 | 19.02.2018
Хотели заморозить детей: в Талице закрыли группу детского сада, где долгое время не было отопления
17:52 | 19.02.2018
Максим Решетников предложил дать регионам время для адаптации к изменениям в межбюджетных отношениях
17:49 | 19.02.2018
За неделю на Урале зарегистрировано 33,6 тысячи случаев ОРВИ
17:47 | 19.02.2018
Анатолий Литовченко помог жителям поселка вернуть дневной стационар
17:45 | 19.02.2018
Житель Прикамья спас квартиру бывшей жены
17:36 | 19.02.2018
Звание «Почетный гражданин Свердловской области» получили Игорь Алтушкин, Сергей Скуратов и Владимир Букин
17:29 | 19.02.2018
В сгоревшем доме одного из сел Зауралья нашли тела двоих мужчин
17:22 | 19.02.2018
Пермский край примет еще один матч мирового уровня
17:21 | 19.02.2018
Роспотребнадзор закрыл «Суши Wok» на Щорса
17:14 | 19.02.2018
Владимир Жириновский «назначил» известного свердловчанина директором ФСБ
16:56 | 19.02.2018
В Екатеринбурге арестовали контрабандный груз из Хабаровска
16:43 | 19.02.2018
Заключенному прислали телефон в корешке уголовного дела
16:40 | 19.02.2018
В Кургане продолжится борьба с «неопознанными» объектами сарайного и гаражного строительства
16:19 | 19.02.2018
На Пермской ТЭЦ-6 прошла познавательная экскурсия для школьников
16:18 | 19.02.2018
Пороговый уровень заболеваемости превышен в 4 муниципальных образованиях Курганской области
16:12 | 19.02.2018
В Кургане введены противоэпидемические мероприятия и масочный режим
15:46 | 19.02.2018
Деньги есть, но вы их не… В Зауралье учителя до сих пор не могут получить заработанное
15:30 | 19.02.2018
Прокуратура выявила двоих первоклассников-«нелегалов» в Железнодорожном районе Екатеринбурга
14:44 | 19.02.2018
МинЖКХ: больше всего предложений по благоустройству поступило из Асбеста
14:21 | 19.02.2018
Супермаркет «Перекресток» на Серова оштрафовали за шум по ночам
14:08 | 19.02.2018
«Обеспечить сохранность». В Зауралье находится 1 % от общего числа объектов культурного наследия России
13:55 | 19.02.2018
Перед ЦПКиО закроют парковку на время чемпионата мира по футболу
13:35 | 19.02.2018
Двух жителей Нижнего Тагила судят за организацию похищения человека и вымогательство. В качестве потерпевшего — врач-стоматолог
13:17 | 19.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 16 по 18 февраля 2018 года
13:16 | 19.02.2018
В Кировском районе Екатеринбурга жители призвали весну
13:14 | 19.02.2018
Екатеринбуржец отсудил у ЕМУП «ТТУ» деньги на ремонт машины, поврежденной контактным проводом
13:06 | 19.02.2018
К концу недели в Перми похолодает
12:40 | 19.02.2018
Ирина Роднина высоко оценила перспективы развития массового спорта в Пермском крае
12:35 | 19.02.2018
«Екатеринбург Арену» хотят оборудовать вооруженными постами охраны за 64 млн рублей
12:30 | 19.02.2018
В Кургане мужчина избил до смерти свою жену и 5-летнего ребенка
12:20 | 19.02.2018
В Перми отметили День российских студенческих отрядов
12:16 | 19.02.2018
В Кургане перекроют для коммунальных работ улицы Куйбышева и Горького
12:13 | 19.02.2018
Массовый спорт в Перми получит дополнительные возможности для развития
11:47 | 19.02.2018
Водитель снегохода угробил своего пассажира под Камышловом
11:38 | 19.02.2018
Самые дорогие коттеджи на Урале — в Таватуе
10:51 | 19.02.2018
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут после выборов президента
10:40 | 19.02.2018
20 февраля в Екатеринбурге пройдет «ЕГЭ для родителей»
10:31 | 19.02.2018
В Шадринске все школы закрыли на карантин до особого распоряжения
10:20 | 19.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 февраля 2018 года
10:15 | 19.02.2018
Из-за сноса телебашни в Екатеринбурге приостановят работу метро