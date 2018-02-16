На форум «Наставник» в Екатеринбург приедет более 300 специалистов со всего Урала

21:20 | 19.02.2018

Форум пройдет завтра в екатеринбургском технопарке высоких технологий «Университетский».



«На форуме будет представлен опыт наших коллег из регионов, мы расскажем о своих наработках, такой формат позволяет развивать направление наставничества, учась друг у друга. Будут работать секции «Наставничество на производстве», «Наставничество в дуальном образовании», «Наставничество в профессиональном образовании». Кроме того, в подготовке и проведении форума серьезную роль играет союз «Молодые профессионалы», поэтому будет затронута и тема подготовки участников движения WorldSkills», — рассказал на пресс-конференции региональный министр образования Юрий Биктуганов.



В программу форума входят дискуссии, круглые столы, мастер-классы, презентации и семинар «Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия как форма оценки качества подготовки кадров».



Также в рамках форума состоится награждение топ-100 образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).



Фото: investkamchatka.ru