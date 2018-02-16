В Екатеринбурге мужчину, скрывавшегося от наказания, осудили за драку десятилетней давности

20:02 | 19.02.2018

Драка произошла в ночном клубе «Табакерка», находившемся на улице Самолетной, в 2007 году. Один из участников буйного действа получил тяжёлую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение 24-й городской клинической больницы. Двое были задержаны, их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью. Суд отправил их за решетку на 5 лет.



Третий участник потасовки Амбарцум Григорян уехал из страны и был объявлен в федеральный розыск. Он скрывался на территории одной из стран ближнего зарубежья.



— В 2016 году, вернувшись в Екатеринбург, Григорян явился в территориальный ОВД, где заявил сыщикам о своей непричастности к данному конфликту и потребовал исключить его из списка лиц, находящихся в розыске, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу. — Он был уверен, что по прошествии длительного периода времени привлечь его к ответственности будет невозможно. Тем более что двое других нападавших были давно осуждены и даже отбыли наказание. Однако уголовное дело в отношении мужчины было возобновлено. Благодаря усилиям старшего следователя городского УМВД майора юстиции Дениса Холкина, в чьё производство поступило данное уголовное дело, спустя десять лет удалось доказать причастность Григоряна к преступлению.



Суд над мужчиной состоялся сегодня. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), и приговорили к четырём годам шести месяцам исправительной колонии строгого режима.





Фото: sonnikpro.com