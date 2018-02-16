Хотели заморозить детей: в Талице закрыли группу детского сада, где долгое время не было отопления

18:57 | 19.02.2018

В феврале 2018 года родители малышей, посещающих детсад №22 в Талице, пожаловались на холод в одной из групп. Роспотребнадзор провел административное расследование, в ходе которого действительно выявил ряд нарушений.



Несмотря на то, что в помещениях группы «Почемучки» работал масляный обогреватель, температура воздуха в комнате, где играли дети, составила 19 градусов вместо 21. В приемной при норме в 21 градус была зафиксирована температура в 18 градусов, а в туалетной – 17 градусов вместо 19.



Талицкий суд, который получил от Роспотребнадзора результаты проверки, постановил закрыть группу на 30 суток, пока проблемы с отоплением не будут улажены.





Фото: lawlesskittykats.wordpress.com