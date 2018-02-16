За неделю на Урале зарегистрировано 33,6 тысячи случаев ОРВИ

17:49 | 19.02.2018

С 12 по 18 февраля в Свердловской области было зарегистрировано 33,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 80,6 на 10 тыс. населения, сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 15,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 103,9 на 10 тыс. населения, заболеваемость превысила эпидемический порог на 21 %.



По данным еженедельного мониторинга за закрытием образовательных учреждений по поводу заболеваемости ОРЗ, на 16 февраля был полностью приостановлен образовательный процесс в 11 детских дошкольных учреждениях, 3 школах и 1 интернате (г. Сысерть), частично приостановлен образовательный процесс в 153 детских садах (закрыто 226 групп), в 51 школе (закрыто 137 классов).



В рамках «дозорного» и «диагностического» лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 160 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии (РС-вирус, риновирус и пр.), а также вирусы гриппа В.



Фото: bolezni.com