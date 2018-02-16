Звание «Почетный гражданин Свердловской области» получили Игорь Алтушкин, Сергей Скуратов и Владимир Букин

17:36 | 19.02.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды и региональные знаки отличия жителям региона, внесшим серьезный вклад в развитие региона. Об этом сообщает департамент информполитики главы региона.



Так, звание «Почетный гражданин Свердловской области» присвоено председателю совета директоров «Русской медной компании» Игорю Алтушкину, генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Также посмертно звание почетного гражданина Свердловской области было присвоено выдающемуся уральцу Владимиру Букину, при котором был разработан и принят первый генеральный план Екатеринбурга, началось строительство первой линии Екатеринбургского метрополитена.



Также двое свердловчан награждены благодарностью Президента Российской Федерации: Евгений Казымов трудится на Каменск-Уральском металлургическом заводе оператором линии по обработке цветных металлов, а Владимир Крикунов является главным тренером хоккейного клуба «Автомобилист».



Также присвоены почетные профессиональные звания. Например, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко удостоена звания «Заслуженный метеоролог Российской Федерации», а технический директор — заместитель генерального директора Сухоложского огнеупорного завода Виктор Шишкин — звания «Заслуженный металлург Российской Федерации».



В Свердловской области существует уникальный знак отличия «Жизнь во благо» — им награждаются выдающиеся меценаты Среднего Урала. В этом году почетного знака удостоены генеральный директор Группы «Синара» Михаил Ходоровский и консультант аппарата президента Уральского банка реконструкции и развития, член совета директоров ЗАО «Русская медная компания» Татьяна Алтушкина.



Фото: eanews.ru