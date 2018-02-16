Роспотребнадзор закрыл «Суши Wok» на Щорса

17:21 | 19.02.2018

Свердловский Роспотребнадзор через суд добился приостановления работы кафе «Суши Wok» на Щорса, 128, сообщает пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать 45 суток.



В ходе проверки был выявлен целый букет санитарных нарушений.



«Зона формирования готовых блюд не имеет бактерицидных ламп; склад не оборудован приборами для измерения температуры и влажности; не созданы необходимые условия хранения сырья для производства кулинарной продукции, и не представлены документы, подтверждающие его качество и безопасность. Не хватает моечного оборудования, и не соблюдаются требования к мытью и обработке посуды. Для охлаждения готовой продукции используются емкости для хозяйственных нужд; допускается совместное хранение инвентаря для готовой продукции и сырья. Порционирование готовых блюд производится не на столах с охлаждаемой поверхностью при температуре в производственных помещениях около 30 °С. Не проводится органолептическая оценка, и не ведется бракеражный журнал качества приготовленных кулинарных блюд. Доставка кулинарной продукции осуществляется личным автотранспортом; не у всех сотрудников, в том числе водителей, в наличии имеются личные медицинские книжки. Кроме того, все рабочие места сотрудников предприятия не обеспечены естественным освещением; у персонала отсутствуют условия для хранения санитарной и личной одежды; уборочный инвентарь хранится неупорядоченно; для временного сбора и хранения мусора и пищевых отходов используется заполненные на 2/3 бачки, не имеющие педалей и крышек; не организован своевременный вывоз мусора; требуется дезинсекционная обработка помещений».



Фото: biz-trading.ru