Владимир Жириновский «назначил» известного свердловчанина директором ФСБ

17:14 | 19.02.2018

Депутат Государственной думы Игорь Торощин может быть назначен директором ФСБ России. Правда, при одном условии — если ближайшие выборы президента выиграет Владимир Жириновский. Сегодня он представил состав «теневого правительства ЛДПР», куда и вошел известный свердловчанин.



Кроме Игоря Торощина, в состав теневого правительства вошли его коллега по думе, земляк Данил Шилков — Владимир Жириновский видит его на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе — и бывший депутат ГД Константин Суботин, ему лидер ЛДПР «отдал» Сибирский федеральный округ.



Из любопытных назначений — «командировка» Максима Рохмистрова в руководители Счетной палаты РФ, Андрея Лугового в ФСО (обвинялся правоохранительными органами Великобритании в убийстве бежавшего за границу экс-офицера ФСБ Литвиненко), депутат Госдумы Александр Курдюмов в видении Владимира Жириновского идеальный претендент на пост министра строительства и ЖКХ.