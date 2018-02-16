В Екатеринбурге арестовали контрабандный груз из Хабаровска

16:56 | 19.02.2018

19 февраля в ходе совместной спецоперации ФСБ и Россельхознадзора было изъято 112 килограммов красной икры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Икра направлялась в адрес екатеринбургского предпринимателя под видом «товаров народного потребления». Груз был обнаружен в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) в логистическом центре на складе, который не был приспособлен для хранения скоропортящихся продуктов. В ходе осмотра обнаружено, что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы и маркировка. Кроме того, в товарно-транспортных накладных не были указаны условия транспортировки. Икра прибыла на склад в негерметичных контейнерах и с нарушением температурного режима.



В настоящее время небезопасная пищевая продукция изъята из оборота и уничтожена.



Фото: пресс-служба свердловского управления Россельхознадзора