Администрация Среднеуральска готовится перекроить рынок теплоснабжения в городе?

16:46 | 19.02.2018

В Среднеуральске администрация города намерена инициировать изменение структуры управления и эксплуатации тепловыми сетями в муниципалитете. В настоящее время статус единой теплоснабжающей организации на территории имеет АО «Теплопрогресс» (предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения). 60 % долей предприятия принадлежит энергетической компании ПАО «ЭНЕЛ Россия» (владелец Среднеуральской ГРЭС), 40 % — администрации городского округа.



При этом, по неподтвержденным данным, штатная численность АО «Теплопрогресс» составляет 2 человека. Это генеральный директор и главный бухгалтер. Между тем работой с потребителями, обслуживанием и ремонтом комплекса тепловых сетей городского округа Среднеуральск, а также иными необходимыми функциями от лица АО «Теплопрогресс» занимается полностью коммерческая структура ООО «Тепловые сети», которая принадлежит местному бизнесмену Владимиру Федосееву. Под его подчинением находятся 47 человек, которые и выполняют все необходимые работы для поддержания системы теплоснабжения в рабочем состоянии.



На балансе ООО «Тепловые сети» находится вся необходимая техника, транспорт и оборудование (материальная база) для выполнения ремонтных и аварийных работ. То есть, по сути, именно ООО «Тепловые сети» де-факто является организацией, под контролем которой находятся сети. При этом, учитывая отсутствие контроля администрации города над компанией, она может принимать решения, которые идут вразрез с интересами отдельных чиновников. Характерно, что Владимир Федосеев пытался в 2016 году избраться в думу Среднеуральска от «Единой России», выступая на стороне группы влияния, оппонирующей действующему главе города Владиславу Козлову.