Заключенному прислали телефон в корешке уголовного дела

16:43 | 19.02.2018

14 февраля сотрудники ГУФСИН изъяли контрабанду: сотовый телефон с симкой. Как уточняет пресс-секретарь свердловского управления ФСИН Александр Левченко, телефон пытались передать весьма оригинальным способом. Аппарат спрятали в корешке уголовного дела, которое пересылали заключенному заказным письмом.



16 февраля в ЛИУ-23 в Сосьве изъяли 6 сотовых, 5 аккумуляторов и две симки. Все это было спрятано в корпусе DVD-проигрывателя.