Татьяна Мерзлякова: к сожалению, в правозащиту иногда вмешивается политика

15:40 | 19.02.2018

Уполномоченный по правам человека на Среднем Урале Татьяна Мерзлякова отчиталась перед главой региона о своей деятельности в прошедшем году, сообщает департамент информполитики губернатора. Омбудсмен отметила, что сталкивалась с тем, что авторы жалоб отстаивают еще и какие-то свои интересы.



По словам чиновника, к ней лично в 2017 году за помощью обратилось более полутора тысяч человек, пять тысяч обращений было оформлено письменно. Основные вопросы, с которыми обращаются свердловчане, традиционно касались защиты прав в трудовой и социальной сферах, здравоохранении, ЖКХ, образовании, экологии.



По словам омбудсмена, большой блок вопросов в докладе касается жилищной тематики: предоставления прав на жилье, приватизации, выселения. Минувший год в регионе ознаменовался большим прорывом в решении проблем обманутых дольщиков.



По мнению уполномоченного по правам человека, к сожалению, в конструктивный диалог между заинтересованными сторонами иногда примешивается политика.



«Губернатор еще раз подтвердил, что он работал и будет работать для того, чтобы те, люди, которые оказались пострадавшими от недобросовестных застройщиков, получили свое жилье. Для этого уже много делается, но мы еще обсудили с ним ряд моментов. Договорились с губернатором, что независимо ни от чего будем идти дальше, слушать людей, идти навстречу простым жителям. Потому что кое-где инициаторы отстаивают какую-то свою позицию», — рассказала Татьяна Мерзлякова.



Фото: prososvu.ru