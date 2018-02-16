Мэрия Екатеринбурга назначила даты следующих ярмарок на площади 1905 года

14:55 | 19.02.2018

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении на главной площади города ярмарок 3–4 марта и 24–25 марта, пишет официальный портал города.



График других мероприятий будет оглашен позже, ярмарки будут проходить в течение всего года.



Фото: екатеринбург.рф