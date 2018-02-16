МинЖКХ: больше всего предложений по благоустройству поступило из Асбеста

14:44 | 19.02.2018

Свердловское министерство ЖКХ завершило подсчет предложений за приоритеты благоустройства-2018. Всего проголосовало 537 645 человек. Самыми активными в продвижении своих объектов оказались жители Асбеста. В поддержку общественных территорий здесь поступило 93 618 предложений.



Вторую строчку в рейтинге с показателем 27 310 голосов (59,7 % от численности населения) занял Верхнесалдинский городской округ. Третье место у Ирбитского района — 16 825 предложений (58,7 % от численности населения). За ними следуют Алапаевский район, Новая Ляля и Полевской.



Жители Тугулымского городского округа, численность которых насчитывает чуть более 20 тысяч человек, в поддержку своих общественных территорий отдали свыше 6 тысяч голосов (30,2 %). В Сухом Логу, где проживает 49 тысяч человек, количество предложений достигло 14 тысяч.



Фото: myhome.ru