Рубрика: Новости дня
13:17 | 19.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 16 по 18 февраля 2018 года
Так, 16 февраля в 07:50 в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте женщина — водитель автомашины «Хендэ i30», следуя по Уральскому проспекту, допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина 1968 г. р., пешеход, госпитализирована в ЦГБ № 3, диагноз: ЗЧМТ, СГМ.
16 февраля в 07:20 на 37-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган женщина — водитель автомашины ВАЗ-2115 неправильно выбрала скорость движения и допустила занос ТС, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной ВАЗ-2109, следующей во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2115 госпитализирована в ГКБ № 36, диагноз: ЗЧМТ, СГМ; у водителя автомашины ВАЗ-2109 диагностированы ссадины лица, ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение.
16 февраля в 08:55 в Екатеринбурге на улице Малышева водитель автомашины «Опель-Мерива», двигаясь по улице Уральской, при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий (зеленый) сигнал светофора допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения ТС.
В результате ДТП женщина 1945 г. р., пешеход, госпитализирована в ГКБ № 36, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана затылочной области, подкожная гематома лобной области головы.
16 февраля в 17:00 в Нижнем Тагиле на улице Газетной девушка — водитель автомашины «Ауди А4» при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на пешехода.
В результате ДТП женщина 1959 г. р., пешеход, доставлена в ЦГБ № 3, диагноз: ушиб левого коленного сустава.
16 февраля в 19:10 в Краснотурьинске на улице Карпинского водитель автомашины «Ивеко» (МР380Е37Н) неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (ограждение моста), с последующим съездом в кювет.
В результате ДТП водитель автомашины «Ивеко» госпитализирован в ГКБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом позвоночника, ссадины лица.
17 февраля в 01:00 в 2 километрах от посёлка Октябрьский Камышловского района водитель снегохода «Арктик», в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по полю, допустил падение пассажира, который находился на снегоходе.
В результате ДТП пассажир — мужчина 1967 г. р. — скончался до приезда скорой помощи.
Компания находилась на базе отдыха, когда после употребления спиртных напитков решила прокатиться двух снегоходах. Сам 40-летний водитель снегохода «Арктик» пояснил, что выпил 100–150 граммов самогона.
По предварительным данным, в момент ДТП шлема не было ни на водителе, ни на пассажире.
17 февраля в 11:10 в Каменске-Уральском на улице Калинина водитель автомашины «Шевроле-Авео» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП: женщина 1962 г. р., пешеход, получила травмы: УГМ, ушибленная рана лба, госпитализирована в ГБ № 3.
17 февраля в 14:20 в Нижнем Тагиле на улице В. Черепанова водитель автомашины «Лада-211440» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения ТС.
В результате ДТП: девушка 2000 г. р., пешеход, самостоятельно обратилась в 3-й травмпункт, диагноз: ушиб левого локтя.
17 февраля в 03:05 на 287-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины «Лада-217030», лишенный права управления ТС, определение по ст. 12.6, 12.7 КоАП РФ, неправильно выбрал скорость движения, допустил выезд на встречную полосу движения и столкновение со встречной автомашиной МАЗ-6501.
В результате ДТП водитель автомашины «Лада-217030» доставлен в ГКБ № 2 г. Тюмень, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, УГМ, перелом ребер слева.
17 февраля в 01:05 в Екатеринбурге на улице Крауля водитель автомашины «Мицубиси-Лансер» при перестроении не уступил дорогу попутной автомашине «Субару-Трибека», после столкновения «Субару» отбросило на препятствие (столб).
В результате ДТП водитель автомашины «Субару-Трибека» госпитализирован в 36-ю ГКБ, диагноз: закрытый перелом плюсневой кости справа, ушиб мягких тканей головы; женщина 1986 г. р. — пассажир автомашины «Субару-Трибека» — госпитализирована в 36-ю ГКБ, диагноз: ушиб грудной клетки.
17 февраля в 06:30 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шефской и Фрезеровщиков водитель автомашины «Хендэ-Акцент» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречной автомашине «Тойота-Камри».
В результате ДТП водитель автомашины «Тойота-Камри» — мужчина 1972 г. р. — доставлен в ГКБ № 23, диагноз: ЗЧМТ, перелом правого бедра.
17 февраля в 20:20 на 3-м км автодороги Северный подъезд к Нижнему Тагилу женщина — водитель автомашины «Ниссан-Санни» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступила дорогу встречной автомашине ВАЗ-2112, отчего автомобиль ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Поло», двигающимся за автомашиной «Ниссан-Санни».
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2112 госпитализирован в ГБ № 2, диагноз: открытый перелом левой голени.
18 февраля в 15:00 в Екатеринбурге на улице Высоцкого водитель автомашины «Хонда-Цивик» не выбрал безопасную скорость движения, выехал на тротуар, где допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина (на вид 60 лет) — погиб.
18 февраля в 09:15 в селе Малобрусянское на улице Ленина водитель автомашины «Мазда-Капелла», не имея прав на управление транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Джилли МК», после чего автомашину «Джилли» отбросило на автомашину «Мицубиси-Дион».
В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» получил травму: перелом правой ноги, госпитализирован в ЦГБ.
18 февраля в 12:55 на 324-м км автодороги Пермь — Екатеринбург женщина — водитель автомашины «Ниссан-Тиана» не выбрала безопасную скорость движения, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомашиной «Шевроле-Круз».
В результате ДТП водитель «Ниссана» получила травмы: перелом ребер слева, пневмоторакс, госпитализирована в ЦРБ; пассажир а/м «Ниссан» — мужчина 1963 г. р. — получил травмы: перелом ребер справа, пневмоторакс, перелом тазовых костей слева, госпитализирован в ЦРБ.
18 февраля в 16:55 в Екатеринбурге на улице Титова водитель автомашины «Ниссан-Кашкай» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги на красный сигнал светофора.
В результате ДТП женщина 1951 г. р., пешеход, получила травму: перелом правой голени, госпитализирована в ГКБ.
18 февраля в 18:30 в Екатеринбурге на 13-м км дублера Сибирского тракта женщина — водитель автомашины «Шевроле-Круз» при развороте с крайнего правого ряда не предоставила преимущество в движении автомашине «Ситроен С4», двигающейся в попутном направлении.
В результате ДТП водитель «Ситроена» получила травму: компрессионный перелом 2-го позвонка.
С 16 по 18 февраля выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 159
Выезд на полосу встречного движения — 98
Непредоставление преимущества пешеходам — 1161
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 76
Детские удерживающие устройства — 302
Ремни безопасности — 2190
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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