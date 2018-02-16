ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 16 по 18 февраля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, с 16 по 18 февраля произошло 19 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибло, ещё 20 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.Так, 16 февраля в 07:50 в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте женщина — водитель автомашины «Хендэ i30», следуя по Уральскому проспекту, допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП женщина 1968 г. р., пешеход, госпитализирована в ЦГБ № 3, диагноз: ЗЧМТ, СГМ.16 февраля в 07:20 на 37-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган женщина — водитель автомашины ВАЗ-2115 неправильно выбрала скорость движения и допустила занос ТС, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной ВАЗ-2109, следующей во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2115 госпитализирована в ГКБ № 36, диагноз: ЗЧМТ, СГМ; у водителя автомашины ВАЗ-2109 диагностированы ссадины лица, ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение.16 февраля в 08:55 в Екатеринбурге на улице Малышева водитель автомашины «Опель-Мерива», двигаясь по улице Уральской, при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий (зеленый) сигнал светофора допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения ТС.В результате ДТП женщина 1945 г. р., пешеход, госпитализирована в ГКБ № 36, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана затылочной области, подкожная гематома лобной области головы.16 февраля в 17:00 в Нижнем Тагиле на улице Газетной девушка — водитель автомашины «Ауди А4» при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на пешехода.В результате ДТП женщина 1959 г. р., пешеход, доставлена в ЦГБ № 3, диагноз: ушиб левого коленного сустава.16 февраля в 19:10 в Краснотурьинске на улице Карпинского водитель автомашины «Ивеко» (МР380Е37Н) неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (ограждение моста), с последующим съездом в кювет.В результате ДТП водитель автомашины «Ивеко» госпитализирован в ГКБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом позвоночника, ссадины лица.17 февраля в 01:00 в 2 километрах от посёлка Октябрьский Камышловского района водитель снегохода «Арктик», в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по полю, допустил падение пассажира, который находился на снегоходе.В результате ДТП пассажир — мужчина 1967 г. р. — скончался до приезда скорой помощи.Компания находилась на базе отдыха, когда после употребления спиртных напитков решила прокатиться двух снегоходах. Сам 40-летний водитель снегохода «Арктик» пояснил, что выпил 100–150 граммов самогона.По предварительным данным, в момент ДТП шлема не было ни на водителе, ни на пассажире.17 февраля в 11:10 в Каменске-Уральском на улице Калинина водитель автомашины «Шевроле-Авео» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП: женщина 1962 г. р., пешеход, получила травмы: УГМ, ушибленная рана лба, госпитализирована в ГБ № 3.17 февраля в 14:20 в Нижнем Тагиле на улице В. Черепанова водитель автомашины «Лада-211440» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения ТС.В результате ДТП: девушка 2000 г. р., пешеход, самостоятельно обратилась в 3-й травмпункт, диагноз: ушиб левого локтя.17 февраля в 03:05 на 287-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины «Лада-217030», лишенный права управления ТС, определение по ст. 12.6, 12.7 КоАП РФ, неправильно выбрал скорость движения, допустил выезд на встречную полосу движения и столкновение со встречной автомашиной МАЗ-6501.В результате ДТП водитель автомашины «Лада-217030» доставлен в ГКБ № 2 г. Тюмень, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, УГМ, перелом ребер слева.17 февраля в 01:05 в Екатеринбурге на улице Крауля водитель автомашины «Мицубиси-Лансер» при перестроении не уступил дорогу попутной автомашине «Субару-Трибека», после столкновения «Субару» отбросило на препятствие (столб).В результате ДТП водитель автомашины «Субару-Трибека» госпитализирован в 36-ю ГКБ, диагноз: закрытый перелом плюсневой кости справа, ушиб мягких тканей головы; женщина 1986 г. р. — пассажир автомашины «Субару-Трибека» — госпитализирована в 36-ю ГКБ, диагноз: ушиб грудной клетки.17 февраля в 06:30 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шефской и Фрезеровщиков водитель автомашины «Хендэ-Акцент» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречной автомашине «Тойота-Камри».В результате ДТП водитель автомашины «Тойота-Камри» — мужчина 1972 г. р. — доставлен в ГКБ № 23, диагноз: ЗЧМТ, перелом правого бедра.17 февраля в 20:20 на 3-м км автодороги Северный подъезд к Нижнему Тагилу женщина — водитель автомашины «Ниссан-Санни» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступила дорогу встречной автомашине ВАЗ-2112, отчего автомобиль ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Поло», двигающимся за автомашиной «Ниссан-Санни».В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2112 госпитализирован в ГБ № 2, диагноз: открытый перелом левой голени.18 февраля в 15:00 в Екатеринбурге на улице Высоцкого водитель автомашины «Хонда-Цивик» не выбрал безопасную скорость движения, выехал на тротуар, где допустил наезд на пешехода.В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина (на вид 60 лет) — погиб.18 февраля в 09:15 в селе Малобрусянское на улице Ленина водитель автомашины «Мазда-Капелла», не имея прав на управление транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Джилли МК», после чего автомашину «Джилли» отбросило на автомашину «Мицубиси-Дион».В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» получил травму: перелом правой ноги, госпитализирован в ЦГБ.18 февраля в 12:55 на 324-м км автодороги Пермь — Екатеринбург женщина — водитель автомашины «Ниссан-Тиана» не выбрала безопасную скорость движения, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомашиной «Шевроле-Круз».В результате ДТП водитель «Ниссана» получила травмы: перелом ребер слева, пневмоторакс, госпитализирована в ЦРБ; пассажир а/м «Ниссан» — мужчина 1963 г. р. — получил травмы: перелом ребер справа, пневмоторакс, перелом тазовых костей слева, госпитализирован в ЦРБ.18 февраля в 16:55 в Екатеринбурге на улице Титова водитель автомашины «Ниссан-Кашкай» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги на красный сигнал светофора.В результате ДТП женщина 1951 г. р., пешеход, получила травму: перелом правой голени, госпитализирована в ГКБ.18 февраля в 18:30 в Екатеринбурге на 13-м км дублера Сибирского тракта женщина — водитель автомашины «Шевроле-Круз» при развороте с крайнего правого ряда не предоставила преимущество в движении автомашине «Ситроен С4», двигающейся в попутном направлении.В результате ДТП водитель «Ситроена» получила травму: компрессионный перелом 2-го позвонка.Водителей в нетрезвом состоянии — 159Выезд на полосу встречного движения — 98Непредоставление преимущества пешеходам — 1161Нарушения водителями маршрутного транспорта — 76Детские удерживающие устройства — 302Ремни безопасности — 2190Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.