В Кировском районе Екатеринбурга жители призвали весну

Жители Кировского района сожгли соломенные чучела Масленицы, отмечая проводы зимы. Праздники двора прошли в поселке Изоплит и в одном из дворов Пионерского микрорайона. Организатором гуляний стал депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев. Поесть блины, а также посмотреть на Масленицу пришли около трехсот человек.Как рассказал Григорий Вихарев, жители принесли блины собственного приготовления для угощения соседей и гостей. Тем, кто не пожалел времени и сил на выпечку, вручили полезные подарки. Председатель поселка Изоплит Светлана Мамонтова пояснила, что отмечать праздники всем поселком — это давняя традиция жителей.У столов с блинами и в Пионерском, и в Изоплите выстраивались очереди. Как признавались сами посетители праздника, дома они больше всего любят блины с мясной начинкой или просто с маслом. Традиции соблюдали горожане и в масленичных играх. Дети и взрослые соревновались в перетягивании каната, прыжках в мешках и водили хороводы.По словам депутата Григория Вихарева, проведение таких праздников — это в том числе и повод пообщаться с жителями в неформальной обстановке.«Жители подходили, задавали вопросы. Больше всего было коммунальных тем: зима, люди много времени проводят дома и, конечно, обращают внимание на состояние многоэтажек и обслуживание жилья. Я предложил всем написать запросы в нашей общественной приемной, чтобы можно было взять проблемы на карандаш», — заключил народный избранник.