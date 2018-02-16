Рубрика: Новости дня
20:16 | 18.02.2018
В доме на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге загорелась квартира. Погибли трое детей
По информации МЧС, из подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 45 человек, среди них – 10 детей. Прямиком из горящей квартиры пожарные вынесли пятерых человек. Известно, что есть погибшие - трое детей.
Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург областного Следственного комитета по факту гибели троих малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело
Пострадавшие при пожаре люди переданы медикам. Причины пожара пока неизвестны. По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области, на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, в том числе, следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, сотрудники территориального следственного отдела СК, а также представители МЧС и полиции.
Фото: mos.news
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
18.02.2018
20:16 | 18.02.2018
В доме на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге загорелась квартира. Погибли трое детей
18:11 | 18.02.2018
В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Площадь 1905 года»
18:06 | 18.02.2018
В Екатеринбурге днем на улице Высоцкого был насмерть сбит мужчина
17:40 | 18.02.2018
Маршрут Екатеринбург — Алапаевск возобновит работу с марта
17:03 | 18.02.2018
В ДТП на Московском тракте сильно пострадали два человека
16:47 | 18.02.2018
«ЛУКОЙЛ» благоустроил центральную площадь в Чернушке
15:46 | 18.02.2018
Ночью в частном доме в Березовском случился пожар. Погиб человек
14:26 | 18.02.2018
В Перми начат прием документов на соискание премии города в сфере культуры и искусства 2018 года
14:22 | 18.02.2018
Пермяков приглашают на акцию «Восток встречает Новый год»
14:20 | 18.02.2018
Семь жительниц Прикамья обвиняются в организации азартных игр
14:19 | 18.02.2018
К концу следующей недели в Екатеринбурге ожидается похолодание
14:13 | 18.02.2018
Суд вынес меру пресечения начальнику гостехнадзора при свердловском Минсельхозе. Возбуждено уголовное дело
12:12 | 18.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 февраля 2018 года
12:09 | 18.02.2018
Дарья Пичкалева из Перми стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо
11:57 | 18.02.2018
На Среднем Урале пожар уничтожил имущество магазина
11:27 | 18.02.2018
В Екатеринбурге празднуют последний день Масленицы
11:04 | 18.02.2018
Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась квартира на Бажова
18:11 | 17.02.2018
В свердловской ИК-53 прошла акция «Прости меня»
17:10 | 17.02.2018
Экс первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов представлен к государственной награде
17:02 | 17.02.2018
Уралец попал в тюрьму за угон автомобиля, который 5 лет стоял во дворе
16:31 | 17.02.2018
На Шефской в Екатеринбурге Toyota отлетела в столб после ДТП
15:29 | 17.02.2018
Надо, чтобы ходили семьями: власти Екатеринбурга говорят о недостатке кафе и ресторанов в городе
14:23 | 17.02.2018
В Екатеринбурге открылся приём заявок на участие в весенней смене образовательного центра «Золотое сечение»
14:11 | 17.02.2018
Жители Екатеринбурга собрали более тысячи книг в подарок детским приютам
13:47 | 17.02.2018
Страшная авария на Токарей: женщина, находившаяся в одном из автомобилей, дала подробные комментарии
12:17 | 17.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 февраля 2018 года
11:26 | 17.02.2018
Теплые проводы: конец зимы в Екатеринбурге будет теплым
10:55 | 17.02.2018
Газовики Екатеринбурга провели внеплановый рейд и остались недовольны его результатами
10:46 | 17.02.2018
Объявлен конкурс на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму
10:18 | 17.02.2018
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который отремонтирует 17 городских дорог
09:45 | 17.02.2018
Сын свердловского чиновника, осужденный за наркоторговлю, не смог обжаловать свой приговор
20:38 | 16.02.2018
На Урале действующие сотрудники полиции и МЧС попались на браконьерстве
19:41 | 16.02.2018
«Прошла любовь»: в скором времени Екатеринбург может остаться без шаурмы
19:37 | 16.02.2018
В Свердловской области банкротят «газовый» ГУП
19:16 | 16.02.2018
Свердловский бизнес получил льготы по налогам в размере более 45 млрд рублей за пять лет
18:13 | 16.02.2018
Силовики задержали высокопоставленного чиновника свердловского министерства
18:11 | 16.02.2018
Свердловский Минпром: объем отгруженных промышленных товаров в регионе возрастет в 2,7 раза к 2035 году
17:55 | 16.02.2018
В Перми состоится первый в регионе турнир по дронрейсингу
17:47 | 16.02.2018
В Перми перейдут в муниципальную собственность два ведомственных образовательных учреждения
17:18 | 16.02.2018
СКР вынудил предприятие в Арамиле погасить зарплатный долг