В доме на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге загорелась квартира. Погибли трое детей

20:16 | 18.02.2018

Сегодня вечером в Екатеринбурге загорелась квартира на первом этаже 12-этажного дома на Сиреневом бульваре. На место происшествия прибыли 3 пожарные машины и 8 человек личного состава.



По информации МЧС, из подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 45 человек, среди них – 10 детей. Прямиком из горящей квартиры пожарные вынесли пятерых человек. Известно, что есть погибшие - трое детей.



Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург областного Следственного комитета по факту гибели троих малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело



Пострадавшие при пожаре люди переданы медикам. Причины пожара пока неизвестны. По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области, на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, в том числе, следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, сотрудники территориального следственного отдела СК, а также представители МЧС и полиции.



Фото: mos.news