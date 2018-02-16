18:11 | 18.02.2018

Сегодня вечером в Екатеринбурге закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». По словам пассажиров, вагоны проезжают мимо станции.



По информации очевидцев, на станции объявляют, что она закрыта для посадки и высадки по техническим причинам. Однако, судя по сообщению ФСБ для СМИ, из-за поступления сообщения о минировании сейчас на станции проводятся совместные мероприятия с полицией.



Фото: e1.ru