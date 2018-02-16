Маршрут Екатеринбург — Алапаевск возобновит работу с марта

17:40 | 18.02.2018

Уже с 1 марта с Южного автовокзала Екатеринбурга вновь начнет курсировать междугородний маршрут № 830Б «Екатеринбург — Алапаевск» в ежедневном режиме.



По информации сайта с Южного автовокзала, из Екатеринбурга автобус будет отправляться в 7:57, а выезжать из Алапаевска — в 13:50. Время преодоления расстояния в 136 км между городами составит примерно 3 часа 5 минут.



Фото: ivbg.ru