Ночью в частном доме в Березовском случился пожар. Погиб человек

15:46 | 18.02.2018

Сегодня ночью в Березовском загорелся частный дом на улице Пролетарской. При пожаре погиб один человек.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 02:14. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Уже в 02:34 открытое горение было ликвидировано. Однако одному человеку спастись не удалось.



Во время возгорания в доме находились супруги. Предварительно установлено, что причиной пожара стало возгорание бытовой техники. Мужчина не успел выбраться из дома и погиб, надышавшись продуктами горения.



В результате пожара на площади 100 кв. м повреждены кровля частного гаража, внутренняя отделка, перегородки, чердачное и межэтажное перекрытие, кровля частного дома.



Фото: служба спасения «СОВА»