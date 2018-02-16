К концу следующей недели в Екатеринбурге ожидается похолодание

14:19 | 18.02.2018

Несмотря на теплую погоду в текущие выходные дни и в начале недели, синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют похолодание на следующей неделе в Екатеринбурге.



В начале предстоящей недели температура днем будет не ниже -5 градусов, при этом ночью она составит от -9 до -11 градусов. Облачность переменная, существенных осадков не ожидается.



Морозы ударят к концу недели. В праздничные выходные температура опустится до -15 градусов днем, ночью столбик термометра окажется на отметке -21. Возможен снег.



Фото: anews.com