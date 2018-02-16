Суд вынес меру пресечения начальнику гостехнадзора при свердловском Минсельхозе. Возбуждено уголовное дело

14:13 | 18.02.2018

По информации из собственных источников veved.ru, сегодня, 18 февраля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику инспекции гостехнадзора регионального Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Александру Червякову.



Высокопоставленный чиновник является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Следователь Следственного управления СК России по Свердловской области подавал ходатайство об аресте Червякова, но оно не было удовлетворено.



Напомним, что в пятницу, 16 февраля, в здании на Розы Люксембург, 60, где расположена инспекция гостехнадзора при Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, прошли обыски при участии сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.



После проведения оперативных мероприятий в здании инспекции сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Александр Червяков, а также инспекторы отдела государственного технического надзора были доставлены в УВД города на Фрунзе, 74. До сегодняшнего дня Червяков находился в ИВС.



Отметим, что органы гостехнадзора занимаются в том числе выдачей водительских удостоверений тракториста-машиниста (категория АI), которые позволяют управлять квадроциклом, снегоходом, а также иной гусеничной и внедорожной техникой.



Фото Станислава Савина, www.oblgazeta.ru