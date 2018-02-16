Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет снова открыта уже завтра

13:54 | 18.02.2018

Уже завтра, 19 февраля, на площади 1905 года в Екатеринбурге снова будет открыта парковка для автомобилей, которая была недоступна в течение двух дней ввиду ярмарки выходного дня.



Напомним, сегодня и вчера на площади 1905 года работает ярмарка, посвященная празднованию Масленицы, где продают огромное количество разнообразных продуктов.



Фото: ngzt.ru