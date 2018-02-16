«Уралочка» одержала победу над подмосковной командой в первом матче плей-офф

12:58 | 18.02.2018

Екатеринбургская волейбольная команда «Уралочка» одержала победу в первом матче плей-офф чемпионата России. Субботняя встреча с подмосковной командой «Заречье-Одинцово» завершилась со счетом 3:1 (25:13, 26:24, 23:25, 25:19) в пользу «Уралочки».



По информации пресс-службы уральской команды, самым результативным игроком «Уралочки» и матча в целом стала Ксения Парубец — 26 очков, а в составе «Заречья» больше всех баллов набрала Татьяна Юринская — 22 очка.



Отметим, что второй матч серии до двух побед состоится в Одинцово 5 марта. А перед этим «Уралочка» сыграет с «Минчанкой» в рамках четвертьфинала Кубка ЕКВ 21 февраля в 19:00 в Екатеринбурге и 27 февраля в Минске.



Фото: «Уралочка-НТМК»