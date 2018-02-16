Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 февраля 2018 года

12:12 | 18.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 17.02.2018 до 08:00 18.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 118 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 72 противоправных деяния. Из них: два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, шесть грабежей, 42 кражи чужого имущества, в том числе три квартирные, факт мошенничества, пятнадцать фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе четыре факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории 53 населенных пунктов Свердловской области проведено 88 мероприятий, в которых приняли участие 34 220 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 552 сотрудника органов внутренних дел, два представителя ОВО Росгвардии, 40 членов ДНД, 16 казаков, 105 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области