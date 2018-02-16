На Среднем Урале пожар уничтожил имущество магазина

11:57 | 18.02.2018

Сегодня в половине пятого утра в селе Леневском, что в Режевском городском округе, загорелся магазин на улице Советской.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 400 квадратных метров, в результате чего сгорели кровля, перекрытие и имущество магазина. Известно, что в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава.



Информации о пострадавших нет. В настоящее время причина возгорания устанавливается.



Фото: rusargument.ru