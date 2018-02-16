Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась квартира на Бажова

11:04 | 18.02.2018

Сегодня в Екатеринбурге около шести часов утра вспыхнула квартира в многоэтажном доме на улице Бажова. Из горящего помещения было эвакуировано 16 человек. К счастью, никто не пострадал.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло чуть более часа: с огнем сражались семеро огнеборцев на четырёх пожарных машинах.



Причина пожара в настоящий момент устанавливается.



Фото: 1pnz.ru