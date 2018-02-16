В свердловской ИК-53 прошла акция «Прости меня»

18:11 | 17.02.2018

Суть этой акции заключалась в том, что заключенным дали возможность исповедаться перед близкими и перед Богом в преддверии Прощеного воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУФСИН.



«Многие из тех, кто попал в исправительное учреждение, хотели бы попросить прощения у своих близких. Администрация ИК решила, что лучшей и правильной возможностью это сделать будет Прощеное воскресенье, последнее воскресенье перед Великим постом — временем покаяния и исправления своих жизненных ошибок», — рассказали организаторы акции.



Заключенные смогли написать письма близким на специальных бланках, поздравив их с праздником, а также попросив прощения за содеянное. После этого у осужденных была возможность сфотографироваться и отправить фотографию вместе с поздравлением по почте.



Также в храме, находящемся на территории исправительного учреждения, прошла праздничная служба, на которой осужденные смогли исповедаться и причаститься.



Фото: пресс-служба ГУФСИН