На Сортировке в одном из домов на Седова из окна шестого этажа выпал мужчина

17:37 | 17.02.2018

Инцидент произошел на глазах у детей, гулявших во дворе дома на Седова, 42.



По словам очевидцев, мужчина выпал из окна подъезда, упал на козырёк, а потом на асфальт. Местные жители сообщили, что погибший жил в этом же доме.



- Тело уже три часа лежит на асфальте, — добавили очевидцы.



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, после проведения следователями осмотра места происшествия и тела выяснилось, что смерть не криминальная.





Фото: neogeograph.com