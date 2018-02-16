Надо, чтобы ходили семьями: власти Екатеринбурга говорят о недостатке кафе и ресторанов в городе

15:29 | 17.02.2018

По предварительной оценке администрации Екатеринбурга, на конец 2017 года в городе работало 1 тыс. 643 предприятия общественного питания. По сравнению с 2016 годом число кафе выросло на 5,8 %. При этом оборот предприятий общепита за год увеличился на 3,25 %, до 6 млрд 590 млн руб.



Однако это совершенно не является, как считают в администрации, поводом к тому, чтобы не открывать новые заведения.



Сегодня во время пресс-конференции председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева заявила, что Екатеринбург испытывает недостаток по посадочным местам в предприятиях общественного питания.



По ее словам, обеспеченность посадочными местами в Екатеринбурге составляет 105,9 места на 1 тыс. предприятий по полному кругу организаций с учетом столовых на предприятиях и в образовательных учреждениях и 64,3 места на 1 тыс. человек по открытой сети.



Эти цифры Елена Чернышева прокомментировала: «Наверняка последует вопрос, достаточно ли этого. Норматив для города Екатеринбурга по местам общественного питания не устанавливал законодатель. Тем не менее, наверное, 64 места на 1 тыс. жителей города Екатеринбурга, на мой взгляд, очень мало. Основная причина в том, что пока у нас нет культуры посещения предприятий общественного питания семьями. Она пока зарождается».





Фото: itsmycity.ru